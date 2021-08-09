«حيان» يخوض تحدي الفئة الأولى في دوفيل

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض الجواد «حيان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عصر الغد تحدي سباق «بري مانجنيت للفئة الأولى»، بمضمار دوفيل الفرنسي. وخصص السباق، البالغ جائزته 50 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر، ويقود «حيان» الذي يدافع عن لقبه في العام الماضي، الفارس المخضرم اورتيز مندزابل، بإشراف المدرب فردريك سانشيز.

وكان «حيان» البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «منجز» والفرس «دعوة» قد حقق 5 انتصارات متضمنة سباقات في الفئة الأولى، وحقق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية بمضمار ميلان الايطالي مؤخراً. ومن خيول الإمارات المنافسة على اللقب «بالعزم» للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة كريستيان دومورو، وسبق لابن «نظام» تحقيق الفوز 4 مرات أبرزها سباق الفئة الثالثة بمضمار لاتست دو بوش.

ويمثل المالك خالد خليفة النابودة، الجواد «روديس دو لوب» بإشراف شارل جوردين، وقيادة كريستوف سوميلون، وحقق ابن «داحس» الفوز مرتين من إجمالي 12 مشاركة. وينافس أيضاً «سوكو» لهلال العلوي، بإشراف او تريجوديت، وقيادة اوليفييه بيلييه، وحقق ابن «نيشان» الفوز في بوردو، وحل ثالثاً في آخر مشاركة بسباق ديربي دو بور سانج للخيول العربية للفئة الأولى بمضمار شانتييه الفرنسي.

ويخوض «حكيم» لاسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة كريستيان دومورو، تحدي سباق كأس الريان (بري كسبروي) البالغ جائزته 50 ألف يور، وهو مخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 2000 متر.

وسبق للمهر «حكيم» المنحدر من نسل «صير بني ياس» والفرس «الملاك الوحيد» تحقيق فوزاً لافتاً، في سباق كأس الوثبة والذي أقيم لمسافة 2000 متر، بمضمار تولوز، قبل أن يحل ثالثاً في كوب دو فرانس للفئة الثانية.