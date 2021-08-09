«ممر شرفي» للبطل حامدي في السعودية

الرياض (د ب أ)

وصلت صباح اليوم، البعثة السعودية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وكان في استقبال البعثة الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة المكلف نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووسائل الإعلام.

وشهد الاستقبال الرسمي إقامة ممر شرفي للبطل السعودي طارق حامدي، الذي حقق إنجازاً تاريخياً، بتتويجه بالميدالية الفضية في منافسات لعبة الكاراتيه، في فئة فوق 75 كيلوجراماً، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي أسدل عليها الستار أمس الأحد.

وكان سمو وزير الرياضة أعلن عن تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية، والبالغة 5 ملايين ريال لطارق حامدي، نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن، في المحفل الرياضي الدولي الكبير.