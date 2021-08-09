«الأدورا» يحلق بكأس الوثبة ستاليونز في بيليوستي

أبوظبي (الاتحاد)

توجت المهرة «جنة»، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار اوريلاك الفرنسي، فيما حلق «الأدورا» بنسخة مضمار بيليوستي الروماني، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

وتفوقت «جنة» لجاي اوثر، بإشراف أي بابون، وقيادة الفارسة ليللى دو بمب على منافسيه ببراعة لتنال لقب سباق الوثبة بري دانباك لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 12.000 يورو، بمشاركة 8 خيول بمضمار اوريلاك.

وجاء فوز البطلة بفارق 1.25 طول عن الجواد «هالفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، فيما جاء ثالثاً «النبراس» لندا موصلي، بإشراف توماس فورسي بقيادة ماكسيم فولون. الجدير بالذكر أن المهرة الناشئة «جنة» المنحدرة من نسل «جوسكو دو كايرو» اشتراها مالكها الحالي، من لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد الجواد «الأدورا» لفلورين سوتا جدارته بفوز لافت بسباق كأس الوثبة بمضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست، البالغ جائزته 5.000 يورو، بمشاركة 7 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر.

وقاد الجواد «الأدورا» للفوز الفارس بوجلي سيزبولكس، بإشراف ايفان ايفانوف، بفارق كبير عن «زارا» لكوزمين دوشيتا، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين اتانسوف، فيما جاء ثالثاً «اوثيفا» بقيادة دانييل لوباسكو، للمالك والمدرب فيوريل دابيجا. وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن وقدره 2:06:10 دقيقة.

من جهة أخرى، يستضيف مضمار داكس الفرنسي اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري داهمان» لمسافة 2300 متر البالغ جائزته 16.000 يورو، بمشاركة 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، ويمثل خيول الإمارات «مشرف» لشادويل بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، واتشي دو ناكري لهلال العلوي بإشراف دو ميرسون، وقيادة الكساندر جافلان.