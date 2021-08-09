«أدنوك» تزين دوري الإمارات بالمسمى «الثالث» في المحترفين

معتصم عبدالله (دبي)

يتزين دوري الإمارات في الموسم المرتقب 2021- 2022 الذي ينطلق في 19 أغسطس الحالي، بشعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ليحمل الدوري في الموسم الجديد مسمى «دوري أدنوك للمحترفين»، عقب الإعلان عن توقيع عقد لرعاية الدوري بين «أدنوك» ورابطة المحترفين في صفقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الدوري الإماراتي للمحترفين حتى الآن بقيمة 80 مليون درهم، ولمدة عام بداية من موسم 2021-2022 ويتم تجديدها سنوياً.

ويعد المسمى الجديد «دوري أدنوك للمحترفين»، الثالث لدورينا في حقبة الاحتراف منذ موسم 2008- 2009، والسادس منذ انطلاقته موسم 1973- 1974، حيث حمل الدوري في حقبة الاحتراف مسميات «دوري اتصالات للمحترفين» لخمسة مواسم على التوالي من 2008- 2009 وحتى 2012- 2013، قبل أن يتحول المسمى إلى «دوري الخليج العربي» على مدار ثمانية مواسم من 2013- 2014 وحتى الموسم الماضي 2020- 2021.

وتعزز قيمة صفقة الرعاية التي وصلت إلى 80 مليون درهم، المكانة المميزة التي وصل إليها دوري الإمارات وارتباطه الكبير بالشركات الوطنية العملاقة بهدف الارتقاء باللعبة إلى مستوى جديد، وتطوير وتحديث المعايير والجودة ورعاية الجيل الجديد من المواهب الشابة في كرة القدم.

وتحكي قصة دورينا الذي يقترب من «يوبيله الذهبي» وإكمال عقده الخامس نجاح ثمانية أندية فقط في كتابة أسمائها بأحرف من ذهب في سجل «الأبطال»، والذي يضم على التوالي العين حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (13 لقباً)، والثنائي شباب الأهلي والوصل (7 ألقاب)، مقابل 6 ألقاب للشارقة، و4 ألقاب للوحدة، وثلاثة ألقاب لفرق النصر والشباب والجزيرة.