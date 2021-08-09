المسماري يمثل مصارعة الإمارات في مونديال روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

رشح مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي لاعب منتخب المصارعة الواعد سيف مبارك المسماري للمشاركة في بطولة العالم للشباب للمصارعة، التي ينظمها الاتحاد الروسي خلال الفترة من 17 - 24 أغسطس الحالي، بصالة أوفا أرينا بشارع لينين، لمنافسات وزن تحت 65 كجم، وسط مشاركة واسعة من أبطال العالم في مجال اللعبة لمختلف الفئات العمرية.

من جانب آخر، تعود للبلاد فجر اليوم بعثة منتخب المصارعة عقب ختام معسكر الإعداد الذي أقيم في المركز الأولمبي بالمعادي مع المنتخب المصري للشباب للمصارعة، وسط مشاركة 5 لاعبين بجانب المدرب توفيق السيد والمدير الفني شعبان السيد الذي تم تسجيله كحكم مرافق حسب لائحة البطولة التي تقام في 4 حصائر بلاستيكية معتمدة للجنسين بصالة أوفا أرينا.. ويبدأ اللاعب المختار فور عودته معسكراً جديداً يقام في الفجيرة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، يستمر حتى موعد السفر السبت المقبل عن طريق مطار دبي الدولي إلى موسكو ثم مدينة وفا حيث تقام البطولة.

واطمّان رئيس الاتحاد على سير إعداد اللاعب الواعد سيف المسماري استعداداً للمشاركة في بطولة العالم المقبلة من منطلق اهتمام الاتحاد باللعبة لتعود لسيرتها الأولى التي انطلقت في نهاية التسعينيات، وتحدد يوم 16 أغسطس الحالي موعداً للاجتماع الفني والقرعة والميزان والكشف الطبي، حيث تركز اللجنة المنظمة للبطولة على تنفيذ البروتوكول الصحي وفق خطة الصحة والسلامة، وذلك بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية فيما يختص بالتجمعات الرياضية الجماهيرية في سياق COVID-19..