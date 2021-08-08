منتخبنا للشاطئية يستعد للمونديال من بيلاروسيا

دبي (الاتحاد)

يقيم منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية معسكره الخارجي لمدة أسبوع في بيلاروسيا استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا للفترة من 19 حتى 29 أغسطس الجاري، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق، وإسبانيا وتاهيتي.

وضمت القائمة النهائية لمنتخبنا المشاركة في المونديال 14 لاعباً قام باختيارهم المدرب الوطني محمد المازمي وهم «محمد عبدالله، وحميد جمال، وسعيد عيد، وعلي حسن كريم، وهشام منتصر، وعلي محمد، ووليد محمد، ووليد بشر، وأحمد بشر، وعباس علي، وحسين علي، وحسن الحمادي، وكمال علي، وهيثم الكعبي».

وقال بدر حارب مدير منتخبنا للكرة الشاطئية إن المنتخب سيخوض خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب بيلاروسيا يومي 12 و 13 أغسطس الجاري على أن يغادر بعدها إلى روسيا لإقامة معسكر آخر حتى موعد البطولة.. مشيراً إلى أن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة كرة القدم الشاطئية يسير بالصورة المطلوبة، وأن المنتخب استفاد كثيراً من التجمعات الماضية والبطولات الودية التي خاضها، خاصة بطولة كأس أوكرانيا الأخيرة، التي حقق فيها المنتخب المركز الثاني.

وغادرت بعثة المنتخب إلى بيبلاروسيا بعد أن أنهى اتحاد كرة القدم كافة الإجراءات الخاصة بمشاركة منتخبنا في المونديال، حيث تم إجراء فحوصات طبية شاملة للاعبين للتأكد من سلامتهم، تحت إشراف اللجنة الطبية في الاتحاد.