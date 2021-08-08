اعتماد تشكيل اللجنة المنظمة لـ «آسيوية الملاكمة»

دبي (وام)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الملاكمة تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا للشباب والناشئين، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بدبي، بحضور كل من أنس العتيبة رئيس الاتحاد، ومحمد بو خاطر نائب الرئيس، وحسن الحمادي أمين السر العام، والأعضاء عبدالله الزعابي، وعبدالله العنتلي، وعمر شامس.

ناقش الاجتماع العديد من البنود الواردة على جدول الأعمال، وأبرزها استعراض آخر المستجدات في الإعداد لاستضافة بطولة آسيا المقبلة للشباب والناشئين، واعتماد قائمة المنتخب الإماراتي المشارك في هذا الحدث، والتقارير الإدارية والمالية الخاصة ببطولة آسيا الماضية للرجال في مايو الماضي.

ووجه أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، الشكر والتقدير والعرفان للجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي على دعمهم لتنظيم بطولة آسيا الماضية للرجال في مايو الماضي، والذي يتواصل حالياً لاستضافة بطولة آسيا للشباب والناشئين في أغسطس الجاري، متوقعاً أن تكون بطولة آسيا المقبلة للشباب والناشئين أكبر حدث رياضي للملاكمة في آسيا، على ضوء الإقبال الكبير على التسجيل والذي بلغ 300 لاعب ولاعبة من مختلف دول القارة حتى الآن.

وأكد حسن الحمادي أمين السر العام للاتحاد، أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم كلاً من أنس العتيبة رئيساً، وحسن الحمادي مديراً للبطولة، وعبدالله الزعابي رئيساً للجنة الإعلامية، والدكتور أحمد البشير رئيساً للجنة الطبية، وعمر الجابري رئيساً للجنة الفنية، وعبدالله العنتلي رئيساً للجنة المالية، وسلطان الحرمي رئيساً للجنة العلاقات العامة، وعلي سلامة وبسام غانم ووائل السماني «اللجنة التنفيذية».

وقال الحمادي: عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعها الأول بعد التشكيل، ووقفت على آخر المستجدات في الاستعداد لاستضافة الحدث، واطلعت على كل الأمور المتعلقة لبدء وصول الوفود وترتيبات إقامتهم، وإجراءات الوزن الرسمية، وتأشيرات الدخول.