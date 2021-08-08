نجوم العالم يشيدون بمؤتمر ميسي

برشلونة (أ ف ب)

وجّه نجوم عالميون، سابقون وحاليون، التحية إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ودّع ناديه السابق برشلونة الأحد بعد 17 موسماً في «كامب نو».

استذكر أسطورة برشلونة والمنتخب الإسباني سابقاً أندريس إنييستا، بطل العالم 2010، 14 عامًا من «اللحظات السحرية» برفقة الأسطورة الأرجنتيني، وأضاف أن رؤية ميسي بقميص آخر سيكون من الصعب عليه تخيّله.

من جهته، غرّد مدرب برشلونة ومدافعه السابق الهولندي رونالد كومان، الذي قاده للفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 1992، والتي كانت تعرف حينها بكأس أندية أبطال أوروبا، أنه كان من الصعب عليه إدراك أنّ ميسي لن يلعب للنادي بعد الآن.

وأشار الهداف الإنجليزي جاري لينيكر الذي سبق أن دافع عن قميص الـ«بلاوجرانا» بين عامي 1986 و1989 إلى أنّه «حزين جداً لرؤية ليونيل ميسي المتأثر للغاية يقول وداعاً لبرشلونة».

وأضاف هداف مونديال 1986 برصيد 6 أهداف والفائز بكأس إسبانيا مع النادي الكتالوني: لم يولد أي لاعب في تاريخ هذه الرياضة وقد أعطى الكثير من السعادة، والكثير من اللحظات التي لا تُنسى، ناهيك عن الكثير من النجاحات مع نادٍ واحد.

عقد ميسي مؤتمراً صحفياً الأحد للحديث عن رحيله عن برشلونة ولدى صعوده إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين أجهش بالبكاء، وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه: لم أتصور إطلاقاً الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا الأمر.

كنت أريد وداعاً مع الجميع على أرضية الملعب. بدوره، عبّر زميله لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونج عن محبته لزميله، وقال: عندما كنت طفلاً، استمتعت بمشاهدة جميع مبارياتك مع شقيقي على شاشة التلفزيون في غرفة نومنا.

وتابع: عندما وصلت إلى هنا قبل عامين، اكتشفتُ كم أنّك شخص مذهل، كان من الرائع اللعب إلى جانب أفضل لاعب في التاريخ.

وقام النادي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بنشر سلسلة من الصور المركبة لميسي في مونتاج واحد، محاطة بالألقاب التي حققها في برشلونة مرفقاً تغريدته بعبارة: لا مثيل له.

في اليوم التالي لبيان النادي الذي أعلن رحيل الفائز بلقب جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات عن النادي الكتالوني، تقاطر المشجعون بالآلاف إلى ملعب «كامب نو» لتكريمه، في ظل حالة من الصدمة أنّ لحظة الفراق التي كانوا يخشونها دوماً قد حانت.

وكان ميسي الذي نال باكورة ألقابه الدولية عندما قاد الأرجنتين إلى إحراز مسابقة كوبا أميركا بالفوز على البرازيل المضيفة بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية الشهر الماضي على ملعب ماراكانا الشهير، بات أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في صفوف برشلونة الموسم الفائت مع 767 متفوقاً على صانع الألعاب السابق تشافي، وسجل خلالها 672 هدفاً ونجح في 305 تمريرات حاسمة.

وأحرز «البرغوث الصغير» بقميص برشلونة 35 لقباً، بينها الدوري الإسباني 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس إسبانيا 7 مرات، أما على الصعيد الشخصي فتوج بالكرة الذهبية ست مرات.