الرئيس الجزائري يكافئ المولودية في الذكرى المئوية

الجزائر (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر منح إدارة ملعب «الدويرة» الجاري إنجازه، لفريق نادي مولودية الجزائر لكرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

ونقلت صحيفة «النهار» في موقعها الإلكتروني عن الرئيس تبون خلال مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام ستبث لاحقاً قوله: لا يوجد جزائري لا يقدر فريق مولودية الجزائر، لأن اسمه مرتبط بالثورة التحريرية.

وأضاف: قررنا وضع تسيير وإدارة ملعب الدويرة، تحت تصرف فريق مولودية الجزائر لأنهم يستحقون ذلك، وإن شاء الله من انتصار لآخر.

وأمس السبت، انطلقت أشغال إنجاز مركز تدريب نادي مولودية الجزائر على مستوى بلدة زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، تزامناً مع احتفال الفريق بالذكرى المئوية لتأسيسه.

يذكر أن مولودية الجزائر تأسس يوم 7 أغسطس عام 1921.