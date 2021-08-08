«حر طوكيو» يدفع «دولي القوى» لإعادة حساباته

طوكيو (أ ف ب)

أقرّ الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأحد على لسان رئيسه البريطاني سيباستيان كو، أنه سيبقى منفتحاً حيال إعادة النظر في روزنامته الدولية، في أعقاب أولمبياد طوكيو، بعد أن اعتُبرت الدورة من الأكثر حراً على الإطلاق.

عندما تقدّمت بملفّها لاستضافة الألعاب، قالت طوكيو، إن صيفها معتدلٌ ومشمسٌ خلال أيام عدّة ويوفّر مناخًا مثاليًا للرياضيين لتقديم أفضل ما لديهم، لكن العديد منهم، إضافة إلى المتطوعين عانوا من ظروف شديدة الحرارة والرطوبة.

حينما استضافت طوكيو الألعاب آخر مرة في العام 1964، أقيمت الدورة خلال شهر أكتوبر، ولكن الدورات الأكثر حداثة أقيمت غالبيتها في الفترة بين يوليو وأغسطس، باستثناء سيول 1988 وسيدني 2000 اللتين أقيمتا في منتصف سبتمبر.

نقل المنظمون سباقات المشي والماراثون إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو شمال العاصمة اليابانية أملاً بطقس أكثر برودة، إلا أن هذا لم يؤت ثماره بعد أن ضربت المدينة الشمالية موجة حر أيضاً.

وأقرّ كو أن الظروف كانت صعبة جداً. لا شك أنه سيكون هناك نقاش عالمي بشأن ذلك، ليس عليك أن تكون ناشطاً في مجال التغير المناخي أو منكراً لمعرفة أن حرارة الأرض ترتفع.

وتابع البطل الأولمبي السابق في 1500 م: المبدأ الجديد هو التعامل بشكل خاص مع سباقات التحمل في ظل ظروف مناخية قاسية جدًا. لن يكون تجنب ذلك ممكنًا دائمًا إذا أبقينا بطولاتنا وفقًا للجدول الزمني ذاته.

وأضاف: التحدي الذي نواجهه في الرياضة التي يتطلب جزء كبير منها القدرة على التحمل هو محاولة خلق ظروف لا يتعين علينا خلالها إنشاء مستشفيات ميدانية وجعل المعنيين يفكرون في أشياء أخرى إلى جانب رفاهية الرياضيين، لا أحد يريد أن يفعل ذلك. أدى المضمار السريع على الملعب الأولمبي في طوكيو إلى تحطيم ثلاثة أرقام عالمية وعددٍ مذهلٍ من الأرقام الوطنية بلغ 151.

إلا أن كو (64 عامًا) قلّل من المفاجأة التي حققها الإيطالي المغمور لامونت مارسيل جاكوبس بفوزه بسباق 100 م المرموق، محقًا رقمًا أوروبيًا (9.08 ث) علمًا أنه لم ينزل تحت حاجز الثواني العشر قبل العام الحالي.

وتلت إنجاز جاكوبس تقارير إيطالية أشارت إلى أنه انفصل عن اختصاصي التغذية الخاص به منذ مارس الماضي بعد اكتشافه أنه يخضع للتحقيق من الشرطة لضلوعه في توزيع غير شرعي لمواد تحسين الأداء.