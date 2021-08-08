حميديتش: انضمام ميسي إلى بايرن «وهم»!

ميونيخ (د ب أ)

وصف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، احتمال انضمام النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إلى صفوف النادي البافاري بأنه وهم.

وفي مقابلة مع برنامج «دوبل باس» ضمن شبكة «سبورت 1»، قال حميديتش: إن انضمام اللاعب الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم ست مرات «غير ممكن للأسف».

يشار إلى أن ميسي (34 عاماً) رحل عن نادي برشلونة الإسباني بعد 21 عاماً قضاها هناك.

وفي نقاش نظري حول انضمام ميسي والذي ربما يتجاوز راتبه كل حدود الرواتب حتى مع انضمامه في صفقة انتقال حر، قال حميديتش: لم نتفاوض، وأنا أسمع أن هذه مبالغ لا يمكن لنا تصورها في بايرن ميونيخ.