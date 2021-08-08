العين يرفض التفريط في ريبروف!

معتز الشامي (دبي)

رفضت شركة الكرة بنادي العين طلب الاتحاد الأوكراني بشكل رسمي مساء أمس ترشيح المدرب سيرجي ريبروف مدرب الفريق الأول لقيادة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، خلفاً للمدرب أندريه شيفتشينكو، الذي قرر أوائل أغسطس عدم تجديد عقده مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم.

وأكدت شركة الكرة تمسكها بالمدرب واستمراره على رأس الجهاز الفني استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق 19 الجاري، وعدم وجود أي نية أو رغبة للتفريط فيه، وأبدت الشركة تفهمها لمسألة ترشيح ريبروف وتمسك الاتحاد الأوكراني بوجوده ومخاطبته لنادي العين بهذا الخصوص، كون المدرب يعد أحد الأساطير الكرة الأوكرانية فضلاً عن كونه أحد أبرز المدربين في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ونفت الشركة أن يكون المدرب قد طلب رسمياً الرحيل، حيث مايزال يرتبط بعقده مع النادي، كما نفت وجود أي شروط جزائية تتعلق برحيل المدرب حال تلقى عرضاً من منتخب بلاده.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أشارت إلى أنه من المتوقع إن يتم الاتفاق النهائي مع المدرب الاثنين، بعدما أبدى ريبروف موافقته، وهو ما نفته شركة العين لكرة القدم.

ويعد ربيروف أحد أساطير الكرة في بلاده لاعباً ومدرباً، حيث لعب مع دينامو كييف لأكثر من 10 سنوات، كما مثل توتنهام ووست هام، وأصبح أسطورة حقيقية للأوكرانيين بفضل أدائه مع المنتخب الوطني، والذي وصل به إلى ربع نهائي كأس العالم عام 2006.

وبدأ المدرب مسيرته مع ديناموكييف، الذي فاز معه ببطولتين في 3 سنوات، بعد ذلك، ثم درب أيضًا الأهلي السعودي وفرينكفاروس في (المجر وحقق معه 4 بطولات، ونجح في الوصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، كان ذلك نجاحًا كبيرًا له مع فريقه المجري قبل الانتقال للعين قبل شهر ونصف مضى.