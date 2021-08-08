«الأبيض» يُدشن معسكر صربيا بمعنويات عالية

بلجراد (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا، ولبنان والتي ستنطلق مبارياتها ابتداءً من الثاني من شهر سبتمبر المقبل، حيث يستهل «الأبيض» مشواره بلقاء شقيقه المنتخب اللبناني في ستاد زعبيل بدبي.

وأدى «الأبيض» أولى حصصه التدريبية في صربيا بمعنويات عالية، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة 24 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي، زايد العامري، ويحيى الغساني.

وقال محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني أن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب، والمعتمد من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية يعد مناسباً جداً، خاصة وأنه يشمل مرحلتين، الأولى معسكر صربيا، الذي سيستمر لمدة أسبوع، فيما المرحلة الثانية ستكون قبل المواجهة الأولى بأسبوع، مشيراً أن الفترة الزمنية الفاصلة بين المرحلتين ستشهد خوض اللاعبين لمباراتين مع أنديتهم في مسابقة دوري المحترفين، الذي سينطلق في التاسع عشر من أغسطس الجاري، مما يعني وصول اللاعبين إلى الجاهزية الفنية والبدنية.

وتحدث حماد عن قائمة اللاعبين في المعسكر الحالي قائلاً: جميع العناصر الموجودة في صفوف المنتخب تعد مميزة وليست بالجديدة على المنتخب، كون أن جميعهم كانوا ضمن القائمة التي خاضت التصفيات الماضية التي شهدت تألق «الأبيض» وتأهله إلى الأدوار النهائية عن جدارة واستحقاق بعد فوزه في المباريات الأربع التي خاضها على مدار أسبوعين، باستثناء بعض العناصر التي غابت بداعي الإصابة وعدم الجاهزية.

وعن غياب بعض العناصر عن معسكر صربيا، أكد حماد أن هذه الغيابات جاءت لظروف مختلفة، فيوسف جابر يعاني من وعكة صحية، وخلفان مبارك ومحمد جمعة عيد ومحمد العطاس وفابيو ليما وعلي سالمين يعانون من إصابات لحقت بهم بعد مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات الودية، وحاجتهم للعلاج والراحة أصبحت مهمة، حيث فضل الجهاز الفني أن يُكمل اللاعبون برنامجهم العلاجي مع أنديتهم، وهناك تنسيق تام ما بين الكادر الطبي للمنتخب والأندية، مشيراً إلى أن الإصابات لا تدعو للقلق وسيكون اللاعبون جاهزين في الفترة المقبلة.

وأضاف مشرف المنتخب أن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على متابعة اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب من خلال حضور الحصص التدريبية والمباريات الودية التي خاضتها الأندية استعداداً للموسم الجديد، مشيداً بتعاون الأجهزة الفنية والإدارية للأندية مع المنتخب وتجاوبهم حول كافة الجوانب المتعلقة باللاعبين الدوليين.

وأشاد مبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا بالجهود التي يقوم بها مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مسألة تطوير اللعبة، سواء المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية والعلاقات الدولية المتميزة مع الاتحادات الوطنية في مختلف قارات العالم، وذلك من خلال وضع خطة واستراتيجية ورؤية واضحة المعالم مبنية على أسس غير تقليدية.

جاء ذلك خلال زيارة السفير لمقر إقامة بعثة المنتخب الوطني في صربيا ولقائه أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، حيث رحب بأعضاء البعثة وهنأهم على التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، متمنياً للمنتخب التوفيق خلال معسكره الحالي والخروج بأقصى الفوائد، مؤكداً حرص السفارة على توفير كل المتطلبات التي يحتاجها المنتخب خلال فترة وجوده في صربيا.

وأعرب الظاهري عن تفاؤله بقدرة المنتخب على المنافسة بقوة وعلى انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى المونديال وتكرار إنجاز التأهل إلى مونديال إيطاليا 90 كون أن المنتخب يضم عناصر مميزة وموهوبة جداً، مثل الهداف علي مبخوت وليما وخصيف، وغيرهم، إلى جانب وجود مدرب خبير بحجم الهولندي فان مارفيك صاحب الخبرة التدريبية الكبيرة، وقبل ذلك الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد كرة القدم للمنتخبات الوطنية بشكل عام والمنتخب الأول على وجه الخصوص.

من جهته أشادت بعثة المنتخب بالجهود التي تبذلها السفارة مع مختلف الوفود التي تتواجد في صربيا لإقامة معسكراتها، سواء منتخباتنا الوطنية أو الحكام، وكذلك الأندية.