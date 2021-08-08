كان يستبعد رحيل ليفاندوفسكي

ميونيخ (د ب أ)

استبعد أوليفر كان، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، انتقال مهاجم الفريق النجم روبرت ليفاندوفسكي إلى نادٍ آخر.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم، قال الحارس الدولي السابق: في حالة روبرت يمكننا على أية حال أن نظل عنيدين.

وأضاف كان: بوجه عام سنتصرف على نحو أكثر مرونة في مسائل الانتقالات مستقبلاً، مشيراً إلى أن المهم هو الاستفادة من كل الاحتمالات، وأن الأزمة لم تنته بعد، وهذا الأمر واجب الآن أكثر من أي وقت مضى.

ورفض كان أن يستبعد بشكل تام انضمام لاعبين جدد لبايرن على المدى القصير وقال: تطوير قائمة الفريق هي عملية مستمرة، ولذلك فإننا نراقب السوق بشكل دائم بطبيعة الحال.

ولم يتطرق كان في المقابلة الصحفية إلى الموقف التعاقدي مع اللاعبين الدوليين جوشوا كيميش وليون جروتسكا، وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن اللاعبين بصدد تجديد عقديهما مع النادي البافاري.

وعن المدير الفني الجديد لبايرن يوليان ناجلسمان، قال كان: لدينا مدرب يستطيع تطوير الفريق حيث يمكن للاعبين الفوز بالألقاب في أجواء جذابة.

من ناحية أخرى، دعا كان الذي فاز بجائزة أحسن حارس في العالم ثلاث مرات إلى وضع حد أقصى للرواتب في عالم كرة القدم الاحترافية، مشيراً إلى أنه لاحظ تطلعات لدى اتحاد الأندية الأوروبية لتطبيق قيود واضحة وقال إن هناك نماذج مختلفة يجري مناقشتها في هذا الصدد.

