اليحيائي ينتزع جائزة التمايز في «حواجز الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

انتزع حمد سلطان اليحيائي، على صهوة الفرس «سوبرترامب» من نادي الشارقة للفروسية، جائزة المركز الأول في المنافسة المفتوحة بمواصفات الجولة مع جولة للتمايز على حواجز (135) سم، بينما أحرز محمد عمران العويس ثنائية رائعة، بدأها بالجواد «دبي دو فيا» من إسطبلات الشراع، في المنافسة الثانية على حواجز (130) سم، وأكملها بالجواد «كاتش ذا ويند» على حواجز (115 120) سم، في اليوم الأول لمنافسات الأسبوع الخامس والأخير ضمن البرنامج الصيفي لقفز الحواجز.

شهد منافسات الأسبوع الصيفي الخامس وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومثل اتحاد الفروسية حسام زميت، وترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم، وصمم مسارات المنافسات الدولي يوسف المحمودي، وأشرف على الميادين إبراهام نيل.

شارك في المنافسات الثانية بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (130) سم 62 فارساً، نجح منهم 14 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت أحرز الصدارة الفارس محمد عمران العويس بالجواد «دبي دو فيا» من إسطبلات الشراع، وأكمل الجولة في زمن بلغ (51.62) ثانية، وحقق جائزة المركز الثاني الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «سنتوريتو» من نادي الشارقة للفروسية، وجاء في المركز الثالث الفارس علي أحمد الجنيبي والفرس «كارماه دو ليزامي» من منتجع الفرسان الرياضي.

وتنافس مائة فارس وفارسة في الشوط المفتوح من جولة واحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (115، 120) سم، وأنهى الجولة 29 فارساً دون خطأ، وكان الفوز من نصيب الفارس محمد عمران العويس بالجواد «كاتش ذا ويند» من إسطبلات الشراع بزمن (49.25) ثانية، والمركز الثاني ناله الفارس علي عبدالله الخادم والفرس «دوكسان بي» من نادي الشارقة للفروسية، وحل زميله يوسف ساواس في المركز الثالث مع الجواد «إلتون».

ارتفع عدد المتنافسين إلى 106 فرسان وفارسات في الشوط المفتوح بمواصفات المرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وأكمل المرحلتين دون خطأ 22 فارساً، في دلالة على قوة التنافس وجاهزية واستعداد الفرسان للمشاركة في البطولة الدولية، وحاز جائزة المركز الأول الفارس موفي عويضة الكربي والفرس «جود لاك» من نادي الشارقة للفروسية، وبعد إنهاء المرحلة الثانية في زمن بلغ (26.65) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس علي خلفان الجهوري بالجوا «سناب جاك» وإكماله المرحلة الثانية في (26.96) ثانية، ولم يغب عن منصة التتويج الفارس محمد عمران العويس في المركز الثالث على صهوة الجواد «كاتش ذا ويند» من إسطبلات الشراع، وإكماله المرحلة الثانية في (27.69) ثانية.