بوكيتينو: شائعات ضم ميسي غير مؤثرة!

برلين (د ب أ)

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن شائعات انتقال مواطنه ليونيل ميسي إلى الفريق الفرنسي لم تشتت أذهان لاعبيه قبل الفوز الصعب على تروا 2-1 أمس «السبت» في الجولة الأولى من الدوري المحلي.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة سان جيرمان في ضم ميسي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة ورحيله عن النادي الإسباني، لكن بوكيتينو أكد أن هذا الأمر لم يؤثر على أداء الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي بعد مواجهة تروا: لا، لا أعتقد ذلك، اللاعبون والفريق في حالة من التركيز.

وأضاف: اسم ميسي اقترن بأندية مختلفة، هناك الكثير من الشائعات، ولكن اللاعبين ملتزمون، ستبقى هذه الشائعات حتى نهاية فترة الانتقالات، وسنرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح: نركز على بداية الموسم وفي نفس الوقت يعمل النادي في سوق الانتقالات بتكتم، ولكن بقوة لمحاولة تعزيز الفريق لتمكينه من تحقيق أهدافه التي تم وضعها في بداية الموسم.