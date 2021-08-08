حليحل يعزز سوق «المقيم» في الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن نادي النصر التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي عبدالله حليحل، قادماً من فريق عيروني كريات شمونة، ليدافع عن ألوان الفريق حتى عام 2023، ليعزز الوافد الجديد «الميركاتو الصيفي» للاعبين المقيمين، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد لدوري الخليج العربي 2021- 2022.

وبات عبدالله حليحل ثاني صفقة على صعيد اللاعبين المقيمين في قلعة «العميد» بعد التعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى قادماً من نادي الفجيرة الهابط إلى دوري الأولى، مقابل إعارة النيجيري شوكويبوكا أوناه إلى نادي العروبة الوافد الجديد لدوري المحترفين.

ويشهد «الميركاتو الصيفي»، استعداداً للموسم الجديد، نشاطاً ملحوظاً على صعيد فئة «اللاعب المقيم»، في أعقاب النجاح النسبي للتجربة في المواسم الماضية، حيث وصل إجمالي أبرز صفقات الانتقال إلى نحو 10 لاعبين.

وضم العين الإيفواري كوامي أوتوني (21 عاماً) بعد إمضائه لعقد يمتد حتى عام 2024 قادماً من نادي خورفكان الذي شارك معه في الموسم الماضي، وأسهم في نجاحه في الاستمرار في دوري المحترفين.

وأعلن شباب الأهلي التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي جوليرمي دا سيلفا، لقيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، حيث يستعد اللاعب صاحب الـ 19 عاماً لخوض أولى تجاربه الاحترافية خارج بلده البرازيل،

في المقابل أعلن الجزيرة التعاقد مع اللاعب العاجي مامادو كوليبالي، وقيده ضمن فئة المقيمين بعقد يمتد إلى حتى 2024. وتعاقدت شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء مع 3 لاعبين سيتم قيدهم في خانة المقيمين، هم: المغربي أنيس كريمي ومواطنه أيمن رشوق والأرجنتيني راميريز المنتقل من نادي حتا، فيما استعار الوصل المدافع موفتاو أولابي من الفجيرة، ومدد عجمان البرازيلي لياندرو لاعب شباب الأهلي لموسم إضافي بعد نجاح مشواره الأخير مع «البرتقالي» بداية من الانتقالات الشتوية الماضية، وصعد بني ياس لاعبه سيد خميس هداف دوري 21 للفريق الأول.