لوكاكو يعود إلى تشيلسي بـ«صفقة قياسية»

لندن (أ ف ب)

اقترب مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو من العودة إلى صفوف فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، في مقابل صفقة قياسية للنادي اللندني قدرتها الصحف بـ97.5 ملايين جنيه إسترليني.

ولم يبق سوى إتمام بعض التفاصيل لتوقيع العقد وعودة لوكاكو إلى الفريق الذي أمضى فيه ثلاثة مواسم، عندما انضم إليه قادماً من إندرلخت عام 2011 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، بينها موسمان أعير فيهما إلى وست بروميتش ألبيون وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى صفوف الأخير رسمياً عام 2014.

كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى تشيلسي عام 2017، لكنه فضل الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد مقابل صفقة بلغت 75 مليون جنيه إسترليني.

أمضى موسمين مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى فريقه الحالي، وساهم في إحرازه لقب بطل الدوري الموسم الفائت، وسجل في صفوفه 47 هدفاً في 72 مباراة في الدوري المحلي في موسمين.

ويتألق لوكاكو أيضاً في صفوف بلجيكا وهو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 64 هدفاً.

ويعاني إنتر من ضائقة مالية، ما أجبره على التخلي عن ظهيره الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

وكان تشيلسي توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1-0، لكنه افتقد إلى هداف حقيقي، لا سيما في ظل فشل المهاجم الألماني تيمو فيرنر في فرض نفسه في صفوف الفريق اللندني بعد انتقاله إليه مطلع الموسم الماضي قادماً من لايبزيج.