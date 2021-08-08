لاعبات شطرنج الشارقة يتألقن في مهرجان بييل الدولي

الشارقة (الاتحاد)

تألقت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في مهرجان بييل الدولي للشطرنج والذي أقيم في سويسرا بمشاركة نخبة من لاعبي العالم، وحققت اللاعبات مراكز متقدمة في المنافسات، حيث نالت اللاعبة فاطمة سيف آل علي، ثاني أفضل لاعبة في البطولة تحت تصنيف 1700، فيما نالت اللاعبة عائشة سرحان المعيني المركز الثالث تحت تصنيف 1800.

ويشارك اتحاد الشطرنج بلاعبات المنتخب الوطني وهن عائشة سرحان المعيني ومريم عيسى مسعود، وريان محمد المازمي، فاطمة سيف آل علي وعائشة سيف آل علي ضمن بطولة الهواة.

وخضعت اللاعبات لتدريبات عالية المستوى من أجل تطوير أدائهن الفني وخاصة في الفترة التي شهدت توقف البطولات الحضورية في مختلف أنحاء العالم.

من جانبها عبرت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بما تحقق من إنجاز للاعبات النادي وسط نخبة كبيرة من اللاعبات الدوليات. وأضافت: يسعى النادي دائماً لإعطاء الفرصة للاعباته من أجل تقديم أفضل ما لديهن وإكسابهن الخبرات من خلال المشاركات الخارجية المختلفة، وقد استطعن خلال هذه البطولة تحقيق نتائج متقدمة وإيجابية، ونتمنى أن يكون القادم أفضل لديهن.