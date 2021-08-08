160 مشاركاً في تحدي رأس الخيمة للكروس فيت

رأس الخيمة (الاتحاد)

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستضافة فعالية الكروس فيت «مايهيم ديزيرت هيت» يومي 12 و13 نوفمبر في «جروف فيليج» وكورنيش القواسم، وتعتزم الاستمرار بتنظيمها سنوياً. وتتولى «راك للترفيه»، الشركة الفرعية التابعة لـ «راك للضيافة القابضة»، مهمة تنظيم الفعالية» بالشراكة مع «مايهيم نيشن» الشركة العالمية الرائدة في رياضة «كروس فيت»، ليكون أول مهرجان «كروس فيت» تستضيفه الشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

جاء اختيار إمارة رأس الخيمة لاستضافة هذه الفعالية بفضل مقوماتها الاستثنائية وخبراتها الواسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الشهيرة عالمياً، علاوة على طبيعتها المتنوعة والخلابة التي ستنال استحسان المشاركين وستوفر لهم مزيداً من التحديات.

ومن المتوقع أن يستقطب مهرجان «مايهيم ديزيرت» في نسخته الأولى ما يصل إلى 160 مشاركاً من الرياضيين المحترفين والهواة، والذين سيخوضون تحديات محتدمة على مدار يومين بحضور الجماهير الشغوفة بمشاهدة هذه التجربة العالمية، كما سيتولى دان بيلي، الرياضي المخضرم في ألعاب «كروس فيت» بخبرة تناهز خمس سنوات مهام تقديم واستضافة الحدث، وسيتم تقسيم المشاركين المتنافسين لخوض سلسلة من التحديات عبر فئات وفقاً لوزن الجسم ومستوى اللياقة البدنية ودون أثقال.

وينطلق التحدي عبر مجموعتين، تضم الأولى 40 رياضياً عالمياً من النخبة، أما الثانية فستتكون من 80 رياضياً من الهواة (أولئك القادرون على إكمال التحديات وفقاً للوزن والتكرار المحددين).

ويشرف على التحدي لجنة تحكيم مكونة من 20 خبيراً في المجال الرياضي، ويتنافس المشاركون في التصفيات على مدار اليوم للوصول إلى نهائي الرجال والسيدات والفوز بجائزة نقدية قدرها 150 ألف دولار.