دورتموند يجدد تمسكه بالهداف «المطلوب»!

فيسبادن (د ب أ)

كرر سيبستيان كييل مدير الكرة بفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، تأكيده بأن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق لن يسمح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وعند سؤاله من قبل شبكة «سكاي سبورتس» عما إذا كان هناك سيناريو يمكن أن يشهد رحيل هالاند (21 عاماً) عن الفريق، كان كيل رافضا لهذا الأمر. وقال: لا، ما هو السيناريو الذي يمكن أن يحدث؟ قطعنا التزاماً واضحاً.

وسجل هالاند 60 هدفاً في 60 مباراة رسمية مع دورتموند منذ انضمامه إليه قادماً من ريد بول سالزبورج في يناير 2020، ولكن اسمه ارتبط بشائعات الرحيل عن الفريق لأشهر. وسجل هالاند الأهداف الثلاثة التي فاز بها دورتموند على فيهين فيسبادن أمس «السبت» في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في كأس ألمانيا.

وقال كيل: إيرلينج يشعر براحة كبيرة معنا، يريد أن يحقق شيئاً مع الفريق، وليس لدي شعور على الإطلاق بأنه يريد الرحيل.

ويحظى دورتموند بسمعة قوية في تطوير اللاعبين الشباب وبيعهم للحصول على أرباح هذا الصيف، شهد بالفعل انتقال جادون سانشو من دورتموند إلى مانشستر يونايتد مقابل مبلغ مالي كبير.

ومازال عقد هالاند مع دورتموند مستمراً حتى 2024، ولكن أفادت تقارير على نطاق واسع بأن لديه شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 75 مليون يورو (2ر88 مليون دولار) ويمكن تفعيله في صيف 2022. قيمة الشرط الجزائي في عقده أقل بكثير عن قيمته الحالية في سوق الانتقالات المفتوح، حتى لو كان هناك أندية قليلة في العالم يمكنها دفع القيمة المطلوبة للصفقة وراتب اللاعب.