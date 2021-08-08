أكرمان وألميدا يدافعان عن ألوان «دراجات الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد شهر واحد على فوزه بلقب جولة فرنسا، يواصل فريق الإمارات للدراجات تطلعه إلى تحقيق الفوز في الجولات الكبرى خلال الموسم المقبل، حيث أعلن الفريق عن توقيع عقد جديد مع الألماني باسكال أكرمان في صفقة انتقال حتى نهاية موسم 2023. ويبلغ أكرمان 27 عاماً من العمر، ويحمل في سجله 35 فوزاً، ويطمح إلى مواصلة مسيرته الناجحة ضمن صفوف فريق الإمارات.

وتعليقاً على الصفقة الجديدة، قال باسكال أكرمان: «يشرفني جداً أن أتمكن من ارتداء قميص فريق الإمارات العام المقبل، ستكون هذه الخطوة مهمة جداً في مسيرتي الرياضية، حيث سأحظى بفرصة المشاركة في مشروع فريق الإمارات الفريد والرائد. أتوجه بالشكر إلى جميع الذين ساهموا في اتخاذ هذه الخطوة ومنحوني الثقة اللازمة لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل.

أؤمن بأن النجاح رهن بالعمل الجماعي، لذا سأكون حريصاً على التعاون مع الجميع في رحلتي مع الفريق التي آمل أن نكللها بالعديد من الإنجازات والنجاحات. كما سأبذل قصارى جهودي في جميع السباقات لدعم زملائي عند الحاجة». كما أعلن فريق الإمارات عن انضمام الدراج جواو ألميدا إلى صفوفه اعتباراً من بداية موسم 2022 وحتى نهاية موسم 2027.

ويبلغ ألميدا 23 عاماً من العمر، وقد حقق إنجازات بارزة في موسم 2021 ضمن صفوف فريق «كالداس دي راينا»، حيث انضم إلى قائمة العشرة الأوائل في جميع المراحل التي خاضها هذا الموسم، فضلاً عن فوزه بالمركز الثالث في طواف الإمارات، والمركز السادس في جولة إيطاليا.

ويحمل ألميدا لقب بطولة البرتغال للسباقات ضد الزمن، وقد مثل فريق بلاده في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في كل من سباقات الطرق والسباقات ضد الزمن.

وتعليقاً على انضمام ألميدا إلى الفريق، قال يوكسان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: «نحن نعرف ألميدا منذ أن كان دراجاً يافعاً قبل عدة سنوات، ونحن مسرورون بانضمامه إلى صفوف فريق الإمارات. يتمتع ألميدا بموهبة متميزة، كما يتميز بتنوع مهاراته، لذا نحن على ثقة من قدرته على تحقيق أفضل النتائج مع الفريق. يتمثل هدفنا الرئيسي في تعزيز قوة الفريق عاماً تلو الآخر، ونحن واثقون من أن ألميدا يمثل إضافة مهمة إلى الفريق».