لايبزج وليفركوزن وشتوتجارت إلى «الثاني» في كأس ألمانيا

برلين (د ب أ)

تأهل فريق لايبزج للدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه ساندهاوزن 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الدور الأول من المسابقة.

وسجل أهداف لايبزج ويلي أوربان وأمادو هايدارا وكريستوفر نكونكو ودومينيك سزوبوسزلاي في الدقائق 20 والأخيرة من الشوط الأول و60 و81 على الترتيب.

كما تأهل أيضاً فريق شتوتجارت عقب فوزه على بيرلينر دينامو 6-0، وسجل أهداف شتوتجارت حمادي الغديوي وبورنا سوسا وكونستانتينوس مافروبانوس وماتيو كليموفيتش ومحمد سانخو وداركو تشورلينوف في الدقائق 26 والأخيرة من الشوط الأول و53 و68 و82 و88على الترتيب.

وتأهل أيضاً فريق أوجسبورج بعد فوزه على جرايفسفالدير 4-2، وسجل أهداف أوجسبورج فريدريك وينثر وفلوريان نايديرلشينر وفريدريك يانسن وأندريه هان في الدقائق 41 و52 و68 و80، فيما سجل أهداف جرايفسفالدير لوكا دورديفيش وفيليميريوفانوفيتش في الدقيقتين الثالثة و69.

كما تأهل أرمينيا بيلفيلد بعد فوزه على بايريوث 6-3، وسجل أهداف بيلفيلد جاكوب لورسن في الدقيقة 11 وفابيان كلوس في الدقيقة 28 وبرايان لاسامي (هدفين) في الدقيقتين 51 و85 وجواكيم نيسلون في الدقيقة 73 وفابيان كونز في الدقيقة 79، فيما سجل أهداف بايريوثإيفا كينزيفيتش في الدقيقة 14 وستيفان ماديرير في الدقيقة 52 وجواكيم نيلسون، لاعب بيلفيلد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

وتأهل فريق باير ليفركوزن عقب فوزه على في إف بي ليبزيج بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كريم ديميرباي (هدفين) في الدقيقتين 6 و87 وكريم بلعربي في الدقيقة 14. وودع فريق فيردر بريمن منافسات البطولة عقب خسارته أمام أوزنابروك بهدفين نظيفين سجلهما موريس تراب وسفين كويلير في الدقيقتين 44 والأخيرة من اللقاء.

كما تأهل أيضا فريق هانوفر بعد فوزه على إنتراخت نورديرستيد 4-0، وسجل أهداف هانوفر فيليب أوسش في الدقيقة 20 ومارفين دوسكيتش (هدفين)، الأول في الدقيقة الأخير من الشوط الأول من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 62 وفلورينت موسليجا في الدقيقة 65.

وتأهل أيضاً فريق بوخوم بعد فوزه على فوبرتال 1/2، وهولشتاين كيل بفوزه على فلينسبورج 4-2، وسانت بولي بفوزه على ماجديبورج 3-2، ونورنبرج على أولم 1846 بهدف نظيف.