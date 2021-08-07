إيهيناتشو يقود ليستر للفوز بـ«درع المجتمع»

لندن (رويترز)

أحرز كليتشي إيهيناتشو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة ليقود ليستر سيتي للفوز 1-0 على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة درع المجتمع التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس اليوم.

وسجل البديل إيهيناتشو، الذي شارك في الشوط الثاني، هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 89 في مرمى فريقه السابق عقب تدخل من المدافع نيثن آكي.

وهذا الانتصار الثاني على التوالي لليستر سيتي في استاد ويمبلي في ثالث ظهور للفريق في مباراة درع المجتمع بعد الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي.

وشارك جاك جريليش كبديل في الدقيقة 64 في ظهوره الأول مع فريقه الجديد سيتي، بعدما أصبح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله لحامل لقب الدوري مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (138.71 مليون دولار) يوم الخميس الماضي.