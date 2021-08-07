كومان يودع «أفضل لاعب في العالم» بـ«قلق»

برلين (د ب أ)

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن ليونيل ميسي «أفضل لاعب في العالم»، بعدما تأكد رحيل أسطورة برشلونة عن النادي.

وقدم ميسي مسيرة رائعة في كامب نو، حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة، ولكن مسيرته مع الفريق انتهت هذا الأسبوع بسبب الوضع المالي السيئ لفريق برشلونة.

وكان يتوقع أن يوقع ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، على عقد جديد، بعدما أصبح لاعباً حراً منذ أول يوليو الماضي، قبل إعلان يوم الخميس الماضي الذي صدم عالم كرة القدم.

وانضم كومان، الذي درب ميسي خلال الموسم الماضي، للعديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم في الإشادة بميسي.

وكتب المدرب على حسابه على إنستجرام: من الصعب فهم عدم لعبك لبرشلونة بعد الآن، شكراً لكل شيء قدمته لنادينا، استمتعت حقا بالموسم الكامل الذي عملنا فيه سوياً.

وأضاف: أنا معجب بأخلاقيات عملك ورغبتك في الفوز، هذا يجعلك أفضل لاعب في العالم، والآن، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل.

ومع توقعات بانتقال ميسي لباريس سان جيرمان، يجب على كومان أن يستعد للحياة من دون ميسي، الفائز أربع مرات بدوري أبطال أوروبا.

وسيكون لدى ممفيس ديباي وأنطوان جريزمان فرصة مذهلة لكي يحلان محل ميسي في الموسم المقبل، بينما استغل لاعبو برشلونة السابقون والحاليون وسائل التواصل الاجتماعي للثناء على زميلهم السابق.

وكتب جيرارد بيكيه، الذي فاز مع ميسي بالثلاثية في أول موسم له فور عودته للنادي الكتالوني، على «إنستجرام»: لا شيء سيكون كما كان في السابق عقب نهاية حقبة.

وأضاف: الآن أنت ترحل، لكني أعلم أن يوما ما ستعود. هناك بعض الأشياء المعلقة التي يجب إنهاؤها. استمتع، أينما تذهب وواصل الفوز لأنك فقط تعرف كيف تفعل هذا، هنا سنفتقدك، أحبك ليو.

وأعرب لويس سواريز، الذي كان جزءا في الهجوم الثلاثي لبرشلونة بجوار ميسي ونيمار والذي انتقل لأتلتيكو مدريد وتوج معه بلقب الدوري في الموسم الماضي، عن احترامه لميسي ووصفه بأنه "أفضل لاعب على مر التاريخ.

وأضاف: سأكون دائماً ممتنا للطريقة التي استقبلتني بها فور وصولي بسبب ما أنت عليه من إنسان عظيم. وأضاف: فخور لأنني تشاركت معك آلاف اللحظات الرائعة في برشلونة، ولأنني محظوظ باللعب بجوارك. أتمنى أن يكون الأفضل هو ما يحدث في المستقبل لك ولعائلتك، أحبك للغاية.

ورغم أنه لعب موسمين فقط مع ميسي، استخدم أنسو فاتي لتوديع قائده، وقال: كل الصبية الذين أتوا إلى ماسيا كانوا يحلمون أن يتمكنوا من اللعب معك، سعيد لأنني حققت هذا، أردت أن أشكرك خلال العامين على إيماءات المودة التي أبديتها لي ولكل شيء تعلمته.

وأضاف: ميسي، عائلتي وأنا سنظل ممتنين لك، أتمنى لك ولعائلتك التوفيق.