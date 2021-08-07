«الشاهينية» تحصد «ناموس اللقايا»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الأسبوع الثاني، من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، والتي تقام في مختلف ميادين الدولة، إذ أقيمت منافسات، اليوم «السبت»، لسن اللقايا لمسافة 4 كيلو مترات، وسط مشاركة كبيرة من المطايا، من هجن أبناء الدولة، في 30 ميداناً شملت كلاً من الوثبة، ومدينة زايد، وغياثي، وليوا، والسلع، والخزنة، والسمحة، وسيح صبرة، وبوسمرة، والساد، وغشابة، والسد، ورماح، وسويحان، والجبيب، والقوع، والسحم، والرقيعات، والوجن، والمرموم، ومرغم، والراشدية، والطي، والهباب، واللبسة، والذيد، والتلة، والسوان، والخوانيج والهباب.

ونجحت «الشاهينية» لمحمد راشد بن عصيان المنصوري، في انتزاع ناموس الشوط الأول في المنافسات التي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، بعد أن حققت زمنياً قدره 6.07.00 دقيقة، فيما تُوج «الحذر» لهادف حمد بن عفصان المنصوري بلقب الشوط الثاني للقايا الجعدان.

وحلقت «الغزيل» لراشد سالم الطويقي بناموس الشوط الثالث للقايا الأبكار، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 6.08.03 دقيقة، بينما أحرزت «مشاكل» لراشد سعيد بالسم المنصوري لقب الشوط الرابع بتوقيت 6.07.08 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز «ثروة» لحمد نخيره بن غدير الشريفي في الشوط الخامس، وفي الشوط السادس كانت «الشاهينية» لمحمد الدوده العامري على موعد مع المركز الأول، وفازت «المتحدة» لراشد محمد بطي المنصوري بالشوط السابع، وذهب الشوط الثامن إلى «هتان» لسعيد بن عامر المغيري، والشوط التاسع لـ «ملوح» لساري بن معيوف، أما الشوط العاشر فكان من نصيب «الشاهينية» لمبارك محمد العامري.

ومن المقرر أن تقام منافسات الأسبوع الثالث من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للهجن يوم الجمعة المقبل.