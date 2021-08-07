24 لاعباً في تدريبات «الأبيض» بمعسكر صربيا



معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي بصربيا، والتي وصل إليها صباح اليوم «السبت»، ويستمر حتى 13 أغسطس الجاري، ضمن المرحلة الأولى لتجهيز «الأبيض» لخوض منافسات الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان.

وأدى «الأبيض» أول حصة تدريبية، مساء اليوم، اشتملت على بعض الجوانب البدنية الخفيفة، بينما يبدأ الجهاز الفني اليوم، في تنفيذ خطة الإعداد بالمعسكر الخارجي، والتي تعتمد على تكثيف الجوانب الخططية والفنية، بالإضافة إلى الاهتمام بمحاضرات الفيديو ظهراً، بينما يفرض المدرب مارفيك أداء بعض المهام البدنية في «صالة الجيم» صباحاً للاعبين.

وتشهد قائمة «الأبيض» تغييرات عدة، بعدما تم استبعاد 6 لاعبين، آخرهم علي سالمين وفابيو ليما، مقابل ضم ثلاثة فقط، ما قلص عدد القائمة التي غادرت للمعسكر الخارجي إلى 24 لاعباً، وهم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.

أما باقي الأسماء المستبعدة بداعي الإصابة مع سالمين وليما فهم: خلفان مبارك، ومحمد جمعة بيليه، ويوسف جابر، وتم استدعاء الحسن صالح وزايد العامري ويحيى الغساني لتعويض النقص في القائمة.

من جانب آخر، يكلف مارفيك أفراد الجهاز المعاون، بمتابعة ومراقبة التجمعات المقامة خارجياً لبعض منتخبات المجموعة الأولى التي يلعب بها المنتخب، خاصة العراق الذي دخل تجمعاً مغلقاً في مدينة مالقا الإسبانية، بعد التعاقد مع الهولندي ديك أدوفكات الأسبوع الماضي،

بينما طلب التشيكي إيفان هاشيك الذي تم تعينه مدرباً لمنتخب لبنان، تأجيل انطلاقة الدوري إلى منتصف أغسطس، والدخول في معسكر داخلي مغلق، والترتيب لتجارب ودية، ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب السوري الذي يعسكر في حلب بمشاركة 30 لاعباً.