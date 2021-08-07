«السامبا» يخطف «الذهب» في الوقت «القاتل»!

يوكوهاما (د ب أ)

استكمل المنتخب البرازيلي رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح وتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم «رجال» في دورة الألعاب الأولمبية الحالية «طوكيو 2020» بفوزه الثمين 2-1 على نظيره الإسباني اليوم في المباراة النهائية للمسابقة على استاد «نيسان» في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وكانت البرازيل، صاحبة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم «خمسة ألقاب»، أحرزت ذهبيتها الأولى في المسابقة الأولمبية عندما توجت باللقب في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 على أرضها.

ونجح المنتخب البرازيلي اليوم في الدفاع عن اللقب الأولمبي بعد مباراة مثيرة وصعبة أمام إسبانيا التي أحرزت اللقب الأولمبي مرة واحدة سابقة عندما استضافت الأولمبياد في 1992 ببرشلونة، وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما أهدر زميله ريتشارليسون ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل ميكيل أويارزابال هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 61، ولكن المنتخب البرازيلي خطف هدف الفوز والتتويج بالذهب الأولمبي في الوقت الإضافي الذي لجأ إليه الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث سجل البديل مالكوم دي أوليفيرا هدف الفوز في الدقيقة 108.