الرئيس المصري يشيد بأداء «يد الفراعنة»

القاهرة (د ب أ)

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأداء لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 رغم خسارتهم من إسبانيا 31-33 وحصد المركز الرابع.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم: أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف: كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة.