يد فرنسا تثأر من الدنمارك وتستعيد «المجد الأولمبي»

طوكيو (د ب أ)

جرد المنتخب الفرنسي نظيره الدنماركي من الذهب الأولمبي وتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة اليد (رجال) في دورة الألعاب الأولمبية الحالية «طوكيو 2020» بفوزه على الفريق الدنماركي 25-23 اليوم في المباراة النهائية للمسابقة.

وحسم المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه 14-10 ثم واصل الفريق حفاظه على تقدمه في الشوط الثاني من المباراة، رغم الانتفاضة الدنماركية ليحقق الفوز الثمين ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب الأولمبي للمرة الثالثة في تاريخه وهي الثالثة في آخر أربع دورات أولمبية.

وكان المنتخب الدنماركي، الفائز بلقب آخر نسختين من بطولات العالم في 2019 و2021، أحرز أولى ميدالياته الأولى في المسابقة عندما توج بذهبية اللعبة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ولكن المنتخب الفرنسي استعاد العرض الأولمبي اليوم.

وثأر المنتخب الفرنسي لهزيمته 26-28 أمام المنتخب الدنماركي في نهائي المسابقة بأولمبياد 2016 . وفشل المنتخب الدنماركي في خطوته الأخيرة نحو الحفاظ على لقبه الأولمبي، علماً بأنه خاض اليوم النهائي الأولمبي للمرة الثانية فقط في تاريخه، فيما خاض المنتخب الفرنسي المباراة النهائية في الأولمبياد للدورة الأولمبية الرابعة على التوالي حيث سبق له الفوز بالذهب في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 فيما حل ثانياً وفاز بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.