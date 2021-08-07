«رمح شوبرا» يضع الهند في «القائمة الذهبية»

طوكيو (أ ف ب)

منح الهندي نيراج شوبرا بلاده أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في ألعاب القوى بعد فوزه بمسابقة رمي الرمح اليوم في أولمبياد طوكيو.

ورمى أفضل مسافة من محاولته الأولى (87.58 م) أمام التشيكيين جاكوب فادليتش (86.67 م) وفيتيشلاف فيسيلي (85.44 م) اللذين حصدا الفضية والبرونزية توالياً.

وكانت أفضل نتيجة للهند على المضمار والميدان فضيتان في 200 م و200 م حواجز الملغاة الآن في أولمبياد باريس 1900 بفضل البريطاني- الهندي نورمان بريتشارد.

وكان شوبرا حقق الذهبية في الألعاب الآسيوية في جاكارتا 2018 بعد أن حقق لقب آسيا في 2017.

أما فادليتش فأضافها إلى فضية بطولة العالم 2017 في لندن، علمًا انه حل ثامنًا في ريو 2016، فيما كرر فيسيلي برونزية أولمبياد لندن 2012، علمًا بأنه حقق الذهبية في بطولة العالم 2013 في موسكو.