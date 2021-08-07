«قنبلة» في مقر إقامة ليفركوزن!



لايبزج (د ب أ)

أعلنت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبزج الألمانية، وصول تهديد بقنبلة لمحل إقامة فريق نادي باير ليفركوزن، الذي سيخوض مباراة في بطولة كأس ألمانيا أمام نادي لوك لايبزج المحلي.

وأوضحت المتحدثة أن مجهولاً اتصل بقسم الاستقبال في الفندق الذي يقيم فيه الفريق الضيف ووجه التهديد.

وأضافت المتحدثة أن الشرطة قامت بتفتيش الفندق ولم يسفر التفتيش عن العثور على شيء، مشيرة إلى أنه تم التخلي عن فكرة إخلاء الفندق بعد التشاور مع مستشار أمن ومدير الفندق لعدم إيقاظ الفريق الضيف.

وصرحت المتحدثة بأنه تم تعزيز دوريات الشرطة في المنطقة المحيطة بالفندق، بعد تلقي الاتصال الهاتفي، وقالت إن الشرطة لم تلحظ خلال أعمال الدورية ما يلفت الانتباه.

وتحقق الشرطة حالياً في الواقعة ضد مجهول بتهمة تكدير السلم العام عبر التهديد بارتكاب جريمة.