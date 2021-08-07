«ميسي الأب» يشتبك مع مسؤولي برشلونة في «الجلسة العاصفة»!

منير رحومة (دبي)

كشف البرنامج التلفزيوني الإسباني «الشرنجويتو»، تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع بين ميسي ووالده، مع مسؤولي برشلونة، لمناقشة تجديد عقد «البرغوث»، حيث جرت المفاوضات وسط أجواء من التوتر والغضب، وكادت أن تتحول إلى اشتباكات وضرب لتنتهي بإعلان القطيعة بين الطرفين.

وسيطرت أجواء التوتر على الاجتماع الأخير الذي حضره خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ونائبه يافا يوسي من جانب النادي «الكتالوني»، وميسي ووالده من فريق اللاعب، وذلك بسبب مفاجأة اللحظات الأخيرة، والتي لم تترك أي احتمال للمصالحة بين الطرفين.

وفاجأ لابورتا فريق ميسي بطلب تخفيض جديد في راتب اللاعب، بعد أن وافق مسبقاً على تخفيض راتبه بنسبة 50 %، حيث كان مسؤولو برشلونة يطمحون في تخفيض بحوالي 70%، ليستلم بذلك ميسي 20 مليون يورو سنوياً فقط .

هذا الطلب الذي تقدم به فريق برشلونة، لم يتوقعه خورخي ميسي، لدرجة أنه قفز إلى «حلق» رافا يوستي نائب رئيس النادي، قائلاً: «هل تمزح معنا؟، كنا نتفاوض منذ 3 أشهر، وأنت تفعل هذا بي؟، لم أكن أتوقع ذلك!».

غضب والد ميسي كثيراً من تعامل مسؤولي برشلونة، وكاد أن يشتبك مع نائب رئيس النادي، وأن يتطور الموقف إلى الضرب، واتهم مسؤولي برشلونة باستغلال ابنه في حملتهم الانتخابية، قائلاً: «لقد استخدمت ابني للفوز بالانتخابات».

وجاء البيان الصحفي السريع من النادي «الكتالوني» بإعلان نهاية العلاقة مع نجمه ميسي، نتيجة للاجتماع شديد التوتر، والذي لم يترك أي مجال لتصحيح المواقف بين الطرفين.