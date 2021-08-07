مدربة ضحية «حصان»!



طوكيو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، استبعاد المدربة الألمانية كيم رايسنر من أولمبياد طوكيو 2020، بعدما «بدا أنها تضرب الفرس «سانت بوي» بقبضة يدها».

وخلال منافسات السيدات في طوكيو، تم سماع صوت رايسنر عبر شاشات التلفاز، وهي تحث اللاعبة انيكا شليو على ضرب الحصان بـ «السوط» بشكل صحيح بعد رفضه السير في المضمار.

وانهمرت دموع شيلو بعد تبدد حلمها في إحراز ميدالية، بعدما نفذت أوامر مدربتها بالفعل وضربت الحصان بالسوط، لكن دون جدوى، ولم تظهر رايسنر في استاد طوكيو خلال منافسات الرجال.

وقال رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية في وقت سابق، الفونس هورمان، في مؤتمر صحفي: إنه «الحل الأنسب» لتفادي «المزيد من علامات الاستفهام» بشأن المدربة.

وأوضح هورمان أن القرار اتخذ بشكل متبادل بعد محادثات مع شليو رايسنر وسوزان فايدمان المدير الرياضي للاتحاد الألماني للخماسي الحديث.

ولكن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أوضح أن رايسنر حصلت على البطاقة السوداء التي أبعدتها عن باقي منافسات أولمبياد طوكيو، بعد مراجعة تسجيل الفيديو.

وأشار البيان: «تم اعتبار أفعالها مخالفة للقواعد التي يتم تطبيقها على جميع مسابقات الخماسي الحديث بما في ذلك الألعاب الأولمبية».