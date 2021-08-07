مصر.. «ميدالية خامسة»

طوكيو (أ ف ب)

ضمنت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف عبد العزيز ميدالية خامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 63 كيلو جراماً.

وحققت أشرف «22 عاماً» فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي جونج 4-صفر، ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو «3-3»، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3، قبل أن تخسر 7-9.

ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها «الأخوي» مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

قالت فريال وهي باكية «هذا تعب أربع سنوات، الضغط النفسي والعصبي كان قوياً، أشكر والدتي، هذا إنجازها وليس إنجازي».

وتابعت: «قطعت المرحلة الأصعب، المنافسة كانت قوية، كل لاعبة مصنفة أولى في دولتها، وقد تكون بطلة عالم أكثر من مرة، المباريات كانت صعبة للغاية».

وستكون خامس ميدالية لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن 80 كلج وهداية ملاك في وزن 57 كلج في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلج، وجيانا فاروق لطفي في وزن 61 كلج في الكاراتيه.

وحلّت أشرف سابعة في بطولة العالم 2018 وتوّجت بطلة العالم للناشئات 2019 لوزن 68 كلج وبطلة إفريقيا 2020.

تهوى فريال التي استهلت هذه الرياضة بعمر السابعة، القراءة والرسم، وهي طالبة صيدلة على غرار مواطنتها جيانا فاروق التي نالت الجمعة برونزية وزن -61 كلج.