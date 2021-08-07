الظفرة يحتفل بـ«سوبر الصالات»



أبوظبي (الاتحاد)

دشن الظفرة الموسم الجديد، بإنجاز «كأس السوبر» لكرة قدم الصالات، بعد الفوز على النصر 2-1، على ملعب صالة المجمع الرياضي في نادي مليحة، واستحق «الفارس» اللقب عن جدارة، بعد أن قدم مباراة جيدة، واستفاد من هدوء لاعبيه وتركيزهم العالي.

وللمرة الثالثة على التوالي يواصل الحارس «الشاب» حمد حيدري التألق، والظهور اللافت حيث سبق له «التوهج» أمام البطائح والنصر في «بلاي أوف» دوري الموسم الماضي، وفرض نفسه نجماً فوق العادة في «السوبر»، ونال لقب «الحارس السوبر»، وهو يعتبر «سوبرمان» مستقبل اللعبة، بعد أن خطف الأنظار.

ويعد البرازيلي ميجويل كينجي، من أهم الأوراق الرابحة في الظفرة، إلى جانب بقية الكوكبة، بقيادة محمد عبدالله الهاشمي، وحمدان الكثيري، وجاسم النعيمي، وطالب الفزاري، وأحمد خليل الحوسني، ومحمد حسن الملا، والمقيمين البرازيليين الذين منحوا الفريق الإضافة، وعلى رأسهم النجم ميجويل كينجي.

وعقب نهاية مراسم التتويج، توجه عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة كرة الصالات، بالتهاني والتبريكات إلى أسرة اللعبة، على المستوى المتطور لفريقي الظفرة والنصر، ووجه تهنئة خاصة إلى أسرة الظفرة والقائمين على النادي، واللاعبين والجهازين الفني والإداري، وتمنى لـ «العميد» حظاً أوفر في المرات القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة نبذل أقصى الجهود من أجل بلوغ أعلى المراتب بهذه اللعبة الشيقة، وتوجه بالشكر إلى مليحة على الاستضافة، وطاقم التحكيم بقيادة المونديالي القادم فهد بدر الحوسني، على الأداء المميز خلال إدارة المباراة التي تبشر بمستوى فني رائع وتنافس قوي في الموسم الجديد.

ومن جانبه، أهدى عيسى سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة للألعاب المصاحبة، إنجاز «كأس السوبر» إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشكر جهود مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وعبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة وأعضاء شركة الألعاب، وعموم أبناء نادي ومنطقة الظفرة، وأشاد بالتنظيم الرائع والمميز من لجنة كرة الصالات، وهنأ لاعبي الظفرة على الإنجاز الذي يعد أمراً طبيعياً لهذه الكوكبة المميزة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأشاد بالتناغم والانسجام في الفريق، والذي يشكل علامة فارقة في مسيرة بطل الدوري والسوبر، وتمنى للاعبين مزيداً من التوفيق في المحافظة على الإنجازات والمكتسبات.

وقال حسن عباس الحمادي عضو إدارة ألعاب نادي الظفرة ومشرف عام فريق كرة الصالات: سعادتنا كبيرة بإنجازات فريق كرة الصالات الذي «بيض الوجه»، ووزع الفرحة والابتسامة في أروقة النادي، والمنطقة بصفة عامة، من خلال العمل الكبير والحصاد الوفير لفريق كرة الصالات، بقيادة المدرب الصربي إيدو وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مما ساعدنا كثيراً في المحافظة على الاستقرار، ونحن نجني ثمار الاستقرار بفضل التوفيق في اختيار اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وكشف حسن الحمادي أن الأهم هو أن الفريق يحظى بدعم ومساندة كبيرة من القائمين على شركة الألعاب برئاسة عيسى سيف المزروعي، وأعضاء مجلس الإدارة، وكل العاملين في النادي.

وأبدى محمد عبدالله الهاشمي كابتن الظفرة سعادته بالإنجاز، وقال: «حظينا باهتمام ورعاية كبيرة من إدارة الظفرة التي منحتنا الثقة، مما أعاد الفريق إلى سكة الانتصارات، وحصد بطولة الدوري، والآن كأس السوبر.

وأشاد المدرب إيدو الذي نجح في إعادة «الفارس» إلى مكانه الطبيعي باللاعبين والإدارة، وقال: عندما تتوفر عناصر النجاح لأي عمل يكون الحصاد إيجابياً، ونحن أسرة واحدة هدفنا العمل وبذل أقصى الجهود، من أجل الظفرة.