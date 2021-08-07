ليكرز يمدد عقد «المدرب المتوج»

لوس أنجلوس (د ب أ)

أعلن نادي لوس أنجلوس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تمديد عقد مدربه فرانك فوجل لمدة ثلاثة أعوام.

وأشارت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى أن العقد السابق لفوجل، ومدته ثلاثة أعوام، ينتهي بنهاية موسم 2021-2022.

وقاد فوجل الفريق للتتويج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 2020، وذلك في أول عام له في المنصب.

وحقق ليكرز 52 انتصاراً مقابل 19 هزيمة خلال موسم 2020-2021 الذي جرى تقليص منافساته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحقق ليكرز إجمالي 94 انتصاراً مقابل 49 هزيمة في الدوري المنتظم خلال موسميه تحت قيادة فوجل.