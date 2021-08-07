«هورجمين» يطارد كأس الوثبة في أوريلاك

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تنطلق، مساء غد «الأحد»، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، بمضماري أوريلاك الفرنسي، وبيليوستي الروماني، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويأتي إقامة المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ويبحث الجواد «هورجمين» ليانيك شولز، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة جوردون بلاتوه، عن لقب سباق الوثبة بري دانباك لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول بمضمار أوريلاك.

وأقوى المرشحين هو الجواد «هالفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي وإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وهناك المهرة الناشئة «جنة» أجاي أوثر، بإشراف أي بابون، وقيادة الفارسة ليللى دو بمب.

وفي السياق نفسه، يجتذب مضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست النسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، بمشاركة 7 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر.

ويتصدر الترشيحات الجواد «الأدورا جي أر» لفلورين سوتا، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة بوجلي سيزبولكس، و«زوربا» بقيادة لورنزو خورحي، و«أوثيفا» بقيادة دانييل لوباسكو، وكلاهما للمالك والمدرب فيوريل دابيجا رئيس الاتحاد الروماني للخيول العربية الأصيلة.

وينافس أيضاً «زارا» لكوزمين دوشيتا، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين أتانسوف، و«ولالا» لكاندا ماريا فيليت، بإشراف جوليوم فيليت، وقيادة لويجي توبو ران، و«نيدجلر» لار ان بي رومسليفا، بإشراف أكوتا قسطنطين، وقيادة توفانيو دان.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.