التميمي يهدد شمبيه في عرين «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

كشفت التجارب الودية للنصر خلال معسكره الإعدادي بمدينة أليكانتي الإسبانية، عن جاهزية الحارس عبدالله التميمي العائد إلى صفوف «العميد» في «الميركاتو الصيفي»، ليشعل المنافسة في الدفاع عن عرين «الأزرق» مع الحارس الأساسي أحمد شمبيه، إضافة إلى عادل أبوبكر وجمال الزعابي.

ودشن التميمي «28 عاماً» عودته إلى ناديه السابق، بالمشاركة في الشوط الثاني للمباراة الودية الأولى أمام الرائد السعودي 1-2، قبل أن يدفع به الجهاز الفني أساسياً في ثلاث مباريات على التوالي أمام قرطاجنة 1-1، وأجيلاس 2-1، وديبورتيفو ألافيس 3-4، في التجربة الأخيرة، قبل ختام المعسكر الأوروبي.

وعاد التميمي إلى «العميد»، بعد تجربة استمرت لنحو ثلاثة مواسم مع الفجيرة، شارك فيها أساسياً في معظم مباريات «الذئاب»، بمعدل 18 مباراة في الموسم الأول، و22 مباراة موسم 2019- 2020، مقابل 25 مباراة في الموسم الأخير 2020- 2021، والذي شهد هبوط «الذئاب» إلى دوري الدرجة الأولى.

وارتبط التميمي بنادي النصر منذ النشأة، بعدما دشن مشواره الكروي في فريق الأشبال تحت 12 عاماً مع «العميد» موسم 2005- 2016، وتدرج في فرق المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول.



مشاركة التميمي في وديات النصر

45 دقيقة: النصر - الرائد السعودي 1-2

90 دقيقة: النصر - قرطاجنة الإسباني 1-1

90 دقيقة: النصر - أجيلاس الإسباني 2- 1

90 دقيقة: النصر - ديبورتيفو ألافيس 3-4