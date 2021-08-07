«تنسيقي الإمارات» يبحث مطالب «الصقور»

رأس الخيمة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، الأسماء المتوفرة للجهاز الإداري والقوائم الفنية المساعدة للفريق الأول، استعداداً للموسم الجديد 2021- 2022، بجانب أسماء اللاعبين المميزين، حتى يتم المفاضلة بينهم واختيار الأنسب، والذي يتوافق مع احتياجات الفريق خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لدراسة ملفات شؤون الكرة بالنادي، برئاسة يوسف عبدالله البطران، وبحضور عبدالله الطويل نائب رئيس الشركة، وثاني سالم الشحي، خليل إبراهيم الطويل، باسم عبد الله الشامسي، عارفة صالح الفلاحي، منصور حسين إبراهيم أعضاء مجلس إدارة الشركة.

استهل يوسف البطران رئيس مجلس إدارة الشركة الاجتماع بتقديم الشكر والعرفان إلى الأعضاء على ما يقومون به من جهد كبير وملموس، والعمل المتواصل لتوفير الاحتياجات الفنية والمتطلبات الضرورية التي تساعد الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بصورة مشرفة خلال الموسم القادم، وبما يليق باسم النادي ويلبي طموحات جماهيره.

وأكد البطران على أن المجلس سيعمل وفق الظروف المتوفرة، للمضي قدماً بمسيرة النادي، نحو تحقيق المزيد من النجاحات التي يترقبها محبو وجماهير النادي، وشدد على أن جميع الأعضاء الجدد لمجلس إدارة شركة الكرة، يعملون بروح الفريق الواحد، ويبذلون قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التضحيات والتعاون المشترك لتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره، مؤكداً على أن مجلس الإدارة لشركة الكرة يتعاون مع جميع منتسبي النادي لما فيه مصلحة «الصقور»، ليعود «الأخضر» إلى مكانته واسمه بين أندية الدولة.