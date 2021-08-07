الفتح يجدد عقد باتنا

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم تمديد عقد المغربي مراد باتنا لمدة عام إضافي، ليستمر مع الفريق حتى عام 2023، وشارك باتنا فى 29 مباراة مع الفتح، 26 منها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وثلاث في كأس خادم الحرمين الشريفين، واستطاع أن يسجل 6 أهداف في الدوري وثلاثة أهداف في كأس الملك، فيما صنع 6 أهداف في الدوري وهدفاً في كأس الملك.

من جانبه، أبدى اللاعب سعادته الغامرة بالتجديد، مؤكداً أن قراره تمديد عقده جاء عن قناعة تامة لما وجده من أجواء صحية وتعامل راق في النادي، واعداً جماهير الفتح بمضاعفة الجهد من أجل إسعادهم، وقدم شكره وتقديره لإدارة النادي برئاسة المهندس سعد العفالق، والجهاز الفني بقيادة يانييك فيريرا على ثقتهم الكبيرة في قدراته.