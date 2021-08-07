الماراثون «عادة كينية»!

سابورو (أ ف ب)

أبقت بيريس جيبشيرشير لقب الماراثون في الألعاب الأولمبية بحوزة كينيا، بعد تتويجها في السباق الذي أقيم في مدينة سابورو اليابانية، وقالت جيبشيرشير بعد تتويجها «الشعور رائع، أنا سعيدة جداً لأننا حققنا الفوز لكينيا».

وخلفت جيبشيرشير مواطنتها جميميا سومجونج التي أصبحت في «ريو 2016» أول كينية تحرز لقب الماراثون، لكنها وقعت في فخ المنشطات عام 2017، فتمّ إيقافها لثماني سنوات.

وفي ظل درجة الحرارة والرطوبة المرتفعتين، أعلن المنظمون تقديم موعد السباق لساعة فانطلق في السادسة صباحاً.

برغم ذلك، فشلت عداءات في إنهاء السباق البالغة مسافته 42 كيلومتراً، فانسحبت بطلة العالم الكينية روث شيبنجيتيش. واجتازت أخريات خط الوصول متوعكات، على غرار المكسيكية أورسولا سانشيس.

وبعد ساعتين من موعد الانطلاق، بلغت درجة الحرارة 30.6 مئوية والرطوبة 63%.

وأقرّت جيبشيرشير التي أنجبت طفلتها في خريف 2017 بقساوة الظروف «كان الطقس حاراً، لم يكن سهلاً، أنا ممتنة للتأقلم مع هذا الطقس».

ضغط الثنائي الكيني قبل أربعة كيلومترات من خط الوصول، مع تقلص حجم المنافسات على الميداليات.

وقبل كيلومترين من النهاية، شنّت جيبشيرشير هجومها الأخير والحاسم لتقطع خط الوصول منفردة، وتابعت رفعت الإيقاع (وعندما وسّعت الفارق) قلت لنفسي «واو» سأفعلها. سأفوز».

وهذه أول خسارة لكوسجي، في خمسة سباقات، بعد تتويجها في شيكاغو «2018-2019) ولندن «2019-2020»، لكن الوالدة لتوأمين يبلغان ثماني سنوات عانت في الآونة الأخيرة واحتاجت إلى تبريد نفسها بالثلج خلال المسار.

وتحمل كوسجي الرقم القياسي العالمي بزمن 2:14:04 منذ 2019.

وتم نقل السباق إلى سابورو في خريف 2019، على غرار سباقات المشي الأربعة، بحثاً عن طقس أقل قساوة.

عربياً، حلّت البحرينية يونيس شيبشيي تشومبا في المركز السابع (2:29:36 ساعة) والمغربية رقية المقيم في المركز 56 بزمن 2:40:10 ساعة.