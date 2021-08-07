سلة أميركا «قمر 16»!

طوكيو (أ ف ب)

ثأرت الولايات المتحدة من فرنسا، وحققت لقبها الرابع توالياً والسادس عشر في منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية، بفوزها عليها 87-82 في نهائي دورة طوكيو.

وكانت فرنسا أقصت الفريق الأميركي من الدور ربع النهائي في بطولة العالم الأخيرة، وجددت عليه الفوز في دور المجموعات في طوكيو، إلا أنها أخفقت في مباراة القمة لتكتفي بالفضية للمرة الثالثة في تاريخها، وهي أفضل نتيجة لها، بعد 1948 و2000 خلف الولايات المتحدة أيضاً.

وقاد المخضرم كيفن دورانت الذي رفع رصيده إلى ثلاث ذهبيات أولمبية بعد لندن 2012 وريو 2016، الفريق الأميركي إلى الفوز بتسجيله 29 نقطة هي الأعلى في المباراة، إلى جانب 6 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

فيما كان رودي جوبير وإيفان فورنييه الأفضل من جانب الخاسر مع 16 نقطة لكل منهما، فيما أضاف الأول 8 متابعات.

ومنذ أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما توّج الـ«دريم تيم»، حينها بالذهبية الأولمبية، لم تغب الولايات المتحدة عن المباراة النهائية للألعاب سوى مرة واحدة، وكانت في نسخة أثينا عام 2004 عندما حلت ثالثة، إذ إنها فازت بكل نهائي بلغته.

ولم تفلت من الولايات المتحدة سوى أربع ذهبيات منذ إدراج كرة السلة للرجال في الألعاب الأولمبية عام 1936 «إحداها لمقاطعة الألعاب عام 1980 في موسكو».

وقدمت فرنسا بطولة مثالية بتصدرها مجموعتها بالعلامة الكاملة، قبل أن تقصي إيطاليا في ربع النهائي وسلوفينيا في دور الأربعة بسيناريو جنوني، فيما استفاقت الولايات المتحدة بعد الهزيمة الافتتاحية أمام «الديوك»، وحققت أربعة انتصارات متتالية، متخطية إسبانيا بطلة العالم في ريع النهائي وأستراليا قبل مباراة القمة.

وتأهلت فرنسا إلى المباراة النهائية عندما تصدى نيكولا باتوم في الثانية ما قبل الأخيرة لمحاولة كليمن بريبيليتش تحت السلة كانت كفيلة بمنح سلوفينيا بطاقة العبور.

وكان هذا اللقاء الثامن بين المنتخبين في الأولمبياد، فازت فرنسا مرة وحيدة كانت في الدور الأول من النسخة الحالية، وكانت خسارة الفريق الأميركي أمام فرنسا الوحيدة في آخر 31 مباراة من الألعاب.