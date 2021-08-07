70 مليون يورو راتباً سنوياً لميسي في سان جيرمان



أنور إبراهيم (القاهرة)

هل يصبح انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان حقيقة واقعة؟ هذا هو التساؤل المطروح في عدد غير قليل من الصحف الأوروبية، وبوجه خاص الفرنسية، بعد أن أصبح «الطلاق» بين «البرغوث» وبرشلونة حقيقة واقعة!

وأكدت صحيفة «لوباريزيان» أن ميسي سيكون قريباً جداً، بين أحضان فريق آخر، إذ أن سان جيرمان على استعداد، لأن يُقدم على هذه الخطوة.

وقالت الصحيفة إن النجم البرازيلي نيمار لاعب الفريق وصديق ميسي، على استعداد بدوره للتدخل من أجل إتمام هذه الصفقة.

وأضافت إن أكثر ما يمكن أن يقنع اللاعب حقاً هو المشروع الباريسي الطموح، الذي بدأه هذا الصيف بضم مجموعة من اللاعبين من الطراز العالمي.

وكشفت لوباريزيان النقاب عن أن خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله في نفس الوقت، أجرى اتصالات مع الأندية التي لديها القدرة على التعاقد مع نجله.

وقالت الصحيفة إنه من هذا المنطلق، اجتمع المسؤولون في النادي الباريسي فور الإعلان عن انتهاء العلاقة بين ميسي وبرشلونة، لبحث الموضوع والتفكير في «خطة هجوم» مناسبة لهذا الملف.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة الرئيسية والوحيدة تتمثل في راتب ميسي الضخم، والذي قد يكلف سان جيرمان 70 مليون يورو صافي سنوياً، وهو أمر يحتاج إلى التفكير بهدوء، من أجل عدم الخروج على قواعد اللعب المالي النظيف.

وكشفت الصحيفة عن إن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان تبادل الاتصالات الهاتفية مع ميسي، وأبدى الأخير ترحيبه بفكرة اللعب إلى جوار نجوم مثل نيمار ودي ماريا ومبابى وراموس.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: باختصار شديد، حتى هذه اللحظة ، تسير الأمور سيراً حسناً في اتجاه توقيع ميسي لسان جيرمان، وما علينا سوى انتظار ما ستحمله الأيام القادمة من مفاجآت.