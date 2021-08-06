كين يوضح أزمة غيابه: لم أرفض المشاركة في التدريبات!

لندن (د ب أ)

يعود هاري كين لتدريبات فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم غداً السبت بعدما أكد أنه لم يرفض أبداً أن يتدرب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن كين لم يظهر في اختبارات ما قبل الموسم التي أقيمت الاثنين الماضي مثلما كان متوقعاً من قبل النادي، وبدلاً من ذلك ظل في فترة راحة في جزر البهاما قبل أن يسافر إلى فلوريدا.

ويريد قائد المنتخب الإنجليزي أن يترك الفريق هذا الصيف ويحاول أن يجبر الفريق على الموافقة على رحيله لمانشستر سيتي، الذي أعرب اليوم عن رغبته في التعاقد معه إذا وافق توتنهام على الدخول في مفاوضات.

ولكن لا يوجد نية لدى توتنهام لبيع أبرز لاعبيه، الذي مازال يتبقى له ثلاثة أعوام في عقده، وأنه بحاجة لعرض بـ150 مليون جنيه إسترليني (208 ملايين دولار) لكي يفكر بالجلوس على مائدة المفاوضات.

وانتقدت الجماهير كين، الذي يتوقع أن يتم تغريمه من قبل النادي لغيابه هذا الأسبوع، بسبب تصرفاته ولكنه الآن كسر حاجز الصمت.

وكتب اللاعب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكر فيها: مرت حوالي عشرة أعوام منذ أن شاركت للمرة الأولى مع توتنهام، في كل عام من هذه الأعوام، الجماهير أظهرت لي الحب والدعم الكاملين.

وأضاف: لذلك من المؤلم أن أرى بعض التعليقات هذا الأسبوع، تشكك في أنني لاعب محترف.

وأكد: بينما لن أدخل في أمور محددة في هذا الموقف، أريد أن أوضح أنني لن أرفض ولم أرفض من قبل أن أتدرب. سأعود للنادي غداً، كما هو محدد.

وأردف: لن أفعل أي شيء يعرض علاقتي للخطر مع الجماهير، التي أعطتني دعماً غير محدود خلال الفترة التي قضيتها في النادي، هذه كانت دائماً القضية، هاري.

وكان من المقرر أن يعود كين (28 عاماً) لمركز تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي من أجل الخضوع لفحص فيروس كورونا وبعض فحوص ما قبل الموسم بعد أن حصل على فترة لمدة ثلاثة أسابيع عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا، ولكنه لم يظهر، وتم الكشف يوم الثلاثاء الماضي عن أنه مازال في إجازة في جزر البهاما.

وكشف معسكر كين أنه بصدد العودة للنادي في وقت لاحق من هذا الأسبوع وذكر أيضاً أن الأزمة تجاوزت الحد، ومن المقرر أن يتحدث مع مسؤولي النادي بشأن مستقبله.

وقال نونو إسبيريتو، الذي واجه أسئلة كثيرة بشأن هذا الموضوع عقب المباراة الودية التي تعادل فيها فريقه مع تشيلسي 2-2 يوم الأربعاء الماضي، إنه لم يتحدث مع كين ولكن النادي أراد أن يحل القضية داخلياً.

وأضاف: الأمر ليس أنني لا أريد التعليق، ولكنني أرى أن كل القضايا المتعلقة بهاري ينبغي أن تناقش بشكل داخلي، وأن نحاول أن نتفادى أي نوع من أنواع الجدل العام والمحادثات في هذا الشأن.

وأضاف: بيننا، يجب أن نركز على ما هو مهم، يجب أن نحل الموقف ولكن بيننا. وتابع: نحل الوضع داخلياً مع النادي، نتحدث، ونحاول الوصول لأفضل حل ونهاية لهذا الوضع.

ويبدو أنه من المؤكد أن يغيب كين عن المباراة الافتتاحية لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي والمقرر إقامتها 15 أغسطس بغض النظر عن وضعه، وذلك نظراً لافتقاده حساسية المباريات.