رئيس الوزراء المصري يثق في «برونزية اليد»

القاهرة (د ب أ)

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، على إجراء اتصالي هاتفي ببعثة منتخب بلاده لكرة اليد، المتواجدة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، لدعمهم قبل مواجهة إسبانيا غداً السبت في مباراة الميدالية البرونزية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، عبر موقعها الرسمي اليوم، أن مدبولي أجرى اتصاله خلال جلسة عقدها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين فور وصوله إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضاف الموقع الرسمي للوزارة أن مدبولي تحدث مع أحمد الأحمر وعلي زين لاعبا الفريق، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق إنجاز يليق بالرياضة المصرية من خلال الفوز على إسبانيا والحصول على الميدالية البرونزية.

وتعهد لاعبو المنتخب المصري لليد ببذل الجهد من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة في الدور قبل النهائي 23-27 أمام فرنسا وعدم الوصول إلى المباراة النهائية، وهو الطموح الذي كان يرغب اللاعبين في تحقيقه.