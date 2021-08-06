«الأبيض» يستبعد 4 لاعبين من معسكر صربيا

معتز الشامي (دبي)

تغادر بعثة منتخبنا الأول لكرة القدم إلى صربيا، صباح غد «السبت»، لبدء المعسكر الخارجي المغلق حتى يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن المرحلة الأولى لتجهيز «الأبيض» من أجل خوض منافسات الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان.

وتشهد قائمة «الأبيض» التي تضم 26 لاعباً، غياب خلفان مبارك للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد جمعة «بيليه» للإصابة بشد في العضلة الأمامية، ومحمد العطاس للإصابة أيضاً، ويوسف جابر «وعكة صحية»، بينما قرر الجهاز الفني استدعاء كل من الحسن صالح وزايد العامري ويحيى الغساني، لتعويض النقص في القائمة التي تضم أيضاً، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسيباستيان تيجالي.

وتشير المتابعات إلى أن «الثلاثي المصاب»، خلفان وبيليه وجابر، يحتاجون إلى فترة علاج قصيرة، على أن ينخرطوا في تجمع المنتخب يوم 26 أغسطس، لانطلاق مشوار التصفيات بمباراتي الجولتين الأولى والثانية يومي 2 و7 سبتمبر المقبل أمام لبنان وسوريا.

فيما تشهد خطة الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك، التركيز على الجوانب البدنية والمهارية، بالإضافة إلى النواحي الخططية والفنية، عبر تقسيم التدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، حيث تتضمن الصباحية بعض الجوانب البدنية الخفيفة، بالإضافة إلى محاضرات بالفيديو للاعبين، قبل أن يقتصر التدريب المسائي على الجوانب الفنية والخططية في أرض الملعب.

ويؤدي المنتخب تدريبه الأول مساء الغد، بعدما انتظم اللاعبون في المعسكر المغلق، وخضع جميع أفراد البعثة لفحوص «كورونا» استعداداً للسفر صباح الغد.