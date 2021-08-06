ميسي يغادر قائمة «الأوفياء»!



منير رحومة (دبي)

بعد الإعلان رسمياً عن انتهاء علاقة ميسي ببرشلونة، ونهاية مسيرة طويلة امتدت على مدار 21 عاماً، يغادر بذلك الأسطورة الأرجنتينية، قائمة أوفياء كرة القدم، الذين لعبوا لفريق واحد طوال مسيراتهم الاحترافية، وذلك مع اقتراب انتقاله إلى فريق جديد.

ويعد إعلان نادي برشلونة عدم استمرار ميسي مع الفريق، نهاية رحلة طويلة لموهبة كروية ارتبط اسمها بالنادي «الكتالوني» على مدار نحو 21 عاماً بألوان البلوجرانا»، منها 17 عاماً مع الفريق الأول، والذي لم يلعب لأي فريق غيره طوال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

ومن المتوقع أن يرتدي ميسي قميص فريق جديد في الموسم المقبل، ليغادر بذلك قائمة النجوم الأوفياء الذين لم يلعبوا سوى لفريق واحد طوال مشوارهم الكروي، ويصدم الجماهير «الكتالنونية» بمشاهدة بقميص فريق آخر.

ومن أشهر النجوم العالميين في قائمة «الأوفياء» نجد الإيطالي باولو مالديني الذي قضى 31 عاماً داخل أسوار نادي ميلان، حيث انضم إليه في 1978 في صفوف الناشئين، وارتدى ألوان «الروسونيري» طوال 25 عاماً، ليبقى أحد أوفياء ميلان على مدار تاريخه.

ويعد فرانسشكو توتي أيضاً، أسطورة نادي روما، حيث ظل بدوره داخل ملعب الأولمبيكو لسنوات طوال من دون أن يرضخ لإغراءات الأندية الكبرى، وارتدى توتي قميص «الجيالوروسي» طيلة ربع قرن منذ تصعيده للفريق الأول عام 1992.

كما نجد الإسباني كارلوس بويول مدافع برشلونة، والذي يعد أحد أبرز الأوفياء بملعب «كامب نو»، حيث ارتدى القميص «الكتالوني» لمدة 19 عاماً منذ انضمامه للناشئين عام 1995، وبقي وفياً للفريق حتى اعتزاله في 2014.

ونجد كذلك المهاجم الألماني توماس مولر الذي حافظ على الظهور بقميص واحد مع نادٍ بايرن ميونيخ منذ عام 2008 وحتى نهاية مسيرته الكروية.