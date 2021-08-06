«الحرارة» تُعدل موعد ماراثون السيدات في الأولمبياد

طوكيو (د ب أ)

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو أنه تقرر تقديم موعد إقامة سباق الماراثون للسيدات المقرر إقامته غدا السبت في أولمبياد طوكيو ليقام في السادسة صباحاً، وذلك من أجل حماية العداءات من ارتفاع درجات الحرارة.

وتم اتخاذ هذه الخطوة بناء على نصيحة اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتم إخراج منافسات سباقات الماراثون والمشي من طوكيو إلى سابورو، التي تبعد 700 كيلومترا شمال العاصمة اليابانية، من أجل تجنب درجات الحرارة المرتفعة- ولكن الرياضيين نافسوا في سباقات المشي اليوم رغم درجة الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 30 درجة مئوية.

ومازال من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في بداية سباق ماراثون السيدات حوالي 25 درجة مئوية. ويبقى سباق ماراثون الرجال في موعده يوم «الأحد» في السابعة صباحاً.