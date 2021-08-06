جوارديولا: نرغب في كين ونصطدم برغبة توتنهام!

لندن (د ب أ)

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اهتمام ناديه بضم هاري كين مهاجم توتنهام، لكنه أبدى تقبله لرفض ناديه بيعه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن كين يرغب في مغادرة توتنهام، كما أنه لم يشارك في تدريبات الفريق خلال هذا الأسبوع.

وارتبط مانشستر سيتي بشكل كبير جدا بضم هاري كين في الصيف الجاري، لكن التقارير أكدت تردد توتنهام في بيع اللاعب الذي تبلغ قيمته 160 مليون جنيه إسترليني (223 مليون دولار).

وأكد سيتي، الذي تعاقد مع جاك جريليش في صفقة قياسية، إنه لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب لضم كين، فيما اعترف جوارديولا، اليوم، بأن الصفقة سيكون من الصعب إنهائها.

وأضاف مدرب سيتي: إنه لاعب توتنهام، ولو لم يرغب توتنهام في التفاوض فالأمور منتهية. وتابع: إذا أرادوا فتح المفاوضات، فلن يكون هناك مانشستر سيتي فقط، لكن العديد من الأندية في العالم ستحاول التعاقد معه، نحن لسنا استثناء.

وتابع المدرب الإسباني: لكن الأمر الآن يعتمد على توتنهام، الموقف مختلف عن جاك جريليش الذي كان لديه شرط جزائي في عقده.

وواصل: هاري كين مهاجم استثنائي، لا يوجد شك في ذلك، بالطبع نحن مهتمون به.

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً: لكنه لاعب توتنهام، وإذا لم يرغبوا في التفاوض فلن يكون هناك شيء نقوله بخصوص ذلك، إذا أرادوا ذلك سنحاول.